Siirt'te korkutan yangın
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Siirt'te korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te korkutan yangın

Siirt'te, Suriyeli ailenin yaşadığı iki katlı müstakil evde sobadan çıktığı iddia edilen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Siirt'te, Suriyeli ailenin yaşadığı iki katlı müstakil evde sobadan çıktığı iddia edilen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale edip söndürdüğü yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, merkez Yeni Mahalle Cavid Üçok Caddesi'nde bulunan iki katlı müstakil evin birinci katında meydana geldi. Suriyeli ailenin kaldığı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yerdeki hasırları tutuşturunca yangın çıktı. Alevler bir anda bütün evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te korkutan yangın
Siirt'te korkutan yangın
Siirt'te korkutan yangın
Siirt'te korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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