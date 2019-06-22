Siirt'te köprü yapımında kullanılan vinç devrildi: 1 yaralı

Siirt'te köprü yapımında kullanılan vinç devrildi: 1 yaralı

Siirt'te köprü yapımında kullanılan vinç devrildi: 1 yaralıSİİRT - Siirt'te yapımı devam eden köprü çalışması inşaatında kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Siirt'te köprü yapımında kullanılan vinç devrildi: 1 yaralı
SİİRT - Siirt'te yapımı devam eden köprü çalışması inşaatında kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt-Eruh karayolu 30. kilometresinde Çizmeli köyü bölgesindeki Zorava Çayının üstünde yapımı devam eden köprüde kullanılan vinç devrildi. Kazada 1 işçi hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: İHA
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