Siirt'te konut satışlarında yüzde 69 artış yaşandı Türkiye istatistik Kurumu, 2020 temmuz ayı konut satışları istatistiğini yayımladı.

Türkiye istatistik Kurumu, 2020 temmuz ayı konut satışları istatistiğini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt'te 2020 temmuz ayı konut satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 69 artış gösterdiği belirtildi.

Satışların 90'ının ilk, 227'sinin ikinci el konut olduğu belirtilen açıklamada, ipotekli konut satışlarının yüzde 869 artış göstererek 13'den 126'ya yükseldiği, bu satışların 51'inin ilk, 75'inin de ikinci el olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: AA