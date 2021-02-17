Siirt'te konut satışlarında yüzde 5,6 azalma yaşandı
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Siirt'te konut satışlarında yüzde 5,6 azalma yaşandı

17.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:36
Siirt'te konut satışlarında yüzde 5,6 azalma yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı konut satışları istatistiğini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı konut satışları istatistiğini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt'te konut satışlarının geçen yıla göre yüzde 5,6 oranında azalarak 185 olduğu belirtildi.

Satışların 82'sinin ilk, 103'ünün ikinci el satış olduğu kaydedilen açıklamada, ipotekli konut satışlarının yüzde 74 azalarak 15 olduğu, bunun 8'inin ilk, 7'sinin de ikinci el satış olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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