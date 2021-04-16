Siirt'te konut satışları yüzde 45 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı konut istatistiğini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı konut istatistiğini yayımladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2021 mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 2,4 artarken Siirt'te bu rakam yüzde 45 oldu.

Mart ayında satılan 274 konutun 123'ü ilk, 151'i ise ikinci el oldu. İpotekli konut satışları da yüzde 53 oranında azalarak 30 oldu, bunlardan 16'sı ilk, 14'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz