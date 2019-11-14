Siirt'te kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Siirt'te kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

14.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:38
Siirt'te kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçesine bağlı Kömürlü köyünde meydana geldi. Rıdvan Y., yönetimindeki 56 AL 328 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Rıdvan Y. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Rıdvan Y., yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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