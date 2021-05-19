Siirt'te kolu iş yerinin kapısına sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Siirt'te kolu iş yerinin kapısına sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Siirt'te kolu iş yerinin kapısına sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te kolu bir iş yerinin otomatik kapısına sıkışan 9 yaşındaki çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Siirt'te kolu bir iş yerinin otomatik kapısına sıkışan 9 yaşındaki çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre, Aydınlar Caddesinde Celalettin Yıldız, bir iş yerine girmek istediği sırada kapı kilitlendi.

Çocuğun kapıya sıkışan kolunu tüm çabalara rağmen kurtaramayan iş yeri sahibi ve çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yeri sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çocuğun kolu sıkıştığı kapıdan kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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Siirt'te kolu iş yerinin kapısına sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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