Siirt'te kitap okuma etkinliği düzenlendi
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Siirt'te kitap okuma etkinliği düzenlendi

Siirt'te kitap okuma etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesi bünyesindeki kursiyerlere yönelik kitap okuma etkinliği düzenledi.

Siirt Belediyesi bünyesindeki kursiyerlere yönelik kitap okuma etkinliği düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Orhan Doğan Parkında okuma yazma kursundaki 80 kursiyer, Kızlar Tepesi Parkı Sosyal Tesisinde düzenlenen etkinlikte kitap okudu.

Etkinlik sonunda kursiyerlere Hz. Peygamberin hayatını anlatan kitap hediye edildi, ailelerin çocuklarına da çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Siirt'te kitap okuma etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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