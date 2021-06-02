Siirt'te kitap okuma etkinliği düzenlendi
Siirt Belediyesi bünyesindeki kursiyerlere yönelik kitap okuma etkinliği düzenledi.
Siirt Belediyesi bünyesindeki kursiyerlere yönelik kitap okuma etkinliği düzenledi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Orhan Doğan Parkında okuma yazma kursundaki 80 kursiyer, Kızlar Tepesi Parkı Sosyal Tesisinde düzenlenen etkinlikte kitap okudu.
Etkinlik sonunda kursiyerlere Hz. Peygamberin hayatını anlatan kitap hediye edildi, ailelerin çocuklarına da çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz