Siirt'te kitap fuarı açıldı

Siirt'te kitap fuarı açıldı

Siirt'te kitap fuarı açıldı.

24.09.2019 15:54
Siirt'te kitap fuarı açıldı

Siirt'te kitap fuarı açıldı.


Güres Caddesi Sancaklar Okulu yanında açılan fuarı gezen öğrenciler kitapları inceledi. Kitapevi sahibi Serdar Obay, 3 gün sürecek fuara okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli kitapların yer aldığını söyledi.

Fuarın ilk gününde ilgiden memnun olduklarını belirten Obay, şunları aktardı:


"Yüzlerce kitap fuarda yerini aldı. Güncel kültür ve yardımcı kaynak kitapları uygun fiyatlardan satışa sunuldu. İlk günkü yoğunluktan memnunuz. Fuar kapsamında her çocuğa kitap kumbarası hediye ediyoruz."

Kaynak: AA
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