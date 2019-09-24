Siirt'te kitap fuarı açıldı
Siirt'te kitap fuarı açıldı.
Siirt'te kitap fuarı açıldı.
Güres Caddesi Sancaklar Okulu yanında açılan fuarı gezen öğrenciler kitapları inceledi. Kitapevi sahibi Serdar Obay, 3 gün sürecek fuara okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli kitapların yer aldığını söyledi.
Fuarın ilk gününde ilgiden memnun olduklarını belirten Obay, şunları aktardı:
"Yüzlerce kitap fuarda yerini aldı. Güncel kültür ve yardımcı kaynak kitapları uygun fiyatlardan satışa sunuldu. İlk günkü yoğunluktan memnunuz. Fuar kapsamında her çocuğa kitap kumbarası hediye ediyoruz."