Siirt'te kısıtlamaya uymayan çocuklar sokak lambaları kapanınca evlerine gitti
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Siirt'te kısıtlamaya uymayan çocuklar sokak lambaları kapanınca evlerine gitti

Siirt'te kısıtlamaya uymayan çocuklar sokak lambaları kapanınca evlerine gitti
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek sokakta oynayan ve polislerin tatlı uyarılarını dikkate almayan çocuklar, sokak lambalarının söndürülmesi sonucu evlerine dağıldı.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek sokakta oynayan ve polislerin tatlı uyarılarını dikkate almayan çocuklar, sokak lambalarının söndürülmesi sonucu evlerine dağıldı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" döneminde kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Veysel Karani Mahallesi 1903. Sokak'ta bir site önünde kısıtlama tedbirlerine uymayan bir grup çocuk, sokakta çift kale top oynadı.

Polis arabasının siren sesi ve uyarılarını duyunca kaçmaya başlayan çocuklar, ekiplerin gitmesiyle yeniden oyunlarına döndü.

Bu sırada sepetli vinç ile bölgeye gelen Dicle Elektrik ekiplerinin sokak lambalarını söndürmesiyle çocuklar evlerine dağıldı.

Lambalar, çocukların evlerine gitmesinin ardından yeniden açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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