Siirt'te kırsal kesimdeki vatandaşların e-devlet şifresi olmadığı için aşı olamıyorlar - Haberler
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Siirt'te kırsal kesimdeki vatandaşların e-devlet şifresi olmadığı için aşı olamıyorlar

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Sağlık

Siirt'te kırsal kesimdeki vatandaşların e-devlet şifresi olmadığı için aşı olamıyorlar Kadınların erkeklere oranla aşı oranı daha düşük Ülke genelinde aşılamanın en düşük olduğu iller arasında bulunan Siirt'te, kırsal kesimde vatandaşların e-devlet şifreleri olmadığı için aşı...

Siirt'te kırsal kesimdeki vatandaşların e-devlet şifresi olmadığı için aşı olamıyorlar

Kadınların erkeklere oranla aşı oranı daha düşük

SİİRT - Ülke genelinde aşılamanın en düşük olduğu iller arasında bulunan Siirt'te, kırsal kesimde vatandaşların e-devlet şifreleri olmadığı için aşı yapamadıkları belirtildi. Kadınların erkeklere oranla aşılama yüzdesinin daha düşük olduğu öğrenildi.

Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, 12 yaş üstündeki çocukların aşı olmaları için veli onayının olması gerektiğini, velilerin e-devlet şifresinin olmaması nedeniyle aşı olamadıklarını söyledi. Ömür, "2021-2022 eğitim öğretim yılının ülkemize evlatlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ülkede 12 yaş üzeri çocuklarımıza evlatlarımıza aşılar tanımlandı. Hedef nüfusumuzun içine katıldı. Bizlerin özellikle kırsal kesimde yaşayan ailelerin bir konuda eksikliğini biliyoruz. 12 yaş üstündeki çocuklarımıza aşı yapabilmemiz için veli onayı gerekiyor. Veli onayı da e-devlet e-nabız üzerinden şifre alarak yapmaktalar. Maalesef kırsal kesimde merkezde bile çoğu vatandaşımızın e-devlet şifresi bulunmamakta. En kısa zamanda postanelere uğrayarak e-devlet şifrelerini almalarında fayda var. Bizler bu eğitim-öğretim sezonunda öğretmenlerimizden milli eğitim camiasından ciddi anlamda destek bekliyoruz çünkü halka ulaşmanın en kısa yollarından biri öğretmen veli ilişkileri öğretmenlerimizin bu konuda tüm velileri aydınlatmasını çocuklarının ve kendilerinin aşılanması konusunda destekte bulunmalarını istirham ediyorum" dedi.

Kadınlarda aşılama oranı erkeklere oranla daha düşük

Ömür, Siirt'te kadınların aşılama oranının erkeklere oranla daha düşük olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İlimizde maalesef kadın erkek nüfusuna baktığımızda erkeklerimizin yüzde 55 kadınlarımız yüzde 45 oranında aşılandıklarını görmekteyiz. Bu da kadınlarımızı ihmal ediyor gibi bir anlam çıkıyor. Lütfen bütün kadınlarımızın aşı olması için hepimizin destek vermesini istirham ediyorum".

Siirt'te kırsal kesimdeki vatandaşların e-devlet şifresi olmadığı için aşı olamıyorlar

Siirt'te kırsal kesimdeki vatandaşların e-devlet şifresi olmadığı için aşı olamıyorlar

Siirt'te kırsal kesimdeki vatandaşların e-devlet şifresi olmadığı için aşı olamıyorlar

Siirt'te kırsal kesimdeki vatandaşların e-devlet şifresi olmadığı için aşı olamıyorlar
İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt'te kırsal kesimdeki vatandaşların e-devlet şifresi olmadığı için aşı olamıyorlar - Haberler
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