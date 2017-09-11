Siirt'te Kimyasal Zehirlenme30 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Siirt'te Kimyasal Zehirlenme30 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Siirt'te kimyasal zehirlenme30 kişi hastaneye kaldırıldı (5)(Tür: Yurt)

Siirt'te kimyasal zehirlenme30 kişi hastaneye kaldırıldı (5)

(Tür: Yurt)