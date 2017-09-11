Siirt'te Kimyasal Zehirlenme30 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Vali Açıklama

Siirt'te Kimyasal Zehirlenme30 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Vali Açıklama

Siirt'te kimyasal zehirlenme30 kişi hastaneye kaldırıldı (4) VALİ AÇIKLAMA(Tür: Yurt)

Siirt'te kimyasal zehirlenme30 kişi hastaneye kaldırıldı (4) VALİ AÇIKLAMA

(Tür: Yurt)