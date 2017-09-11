Siirt'te Kimyasal Zehirlenme: 30 Kişi Hastaneye Kaldırıldı (Ek Fotoğraflar)

Siirt'te Kimyasal Zehirlenme: 30 Kişi Hastaneye Kaldırıldı (Ek Fotoğraflar)

Siirt'te Kimyasal Zehirlenme: 30 Kişi Hastaneye Kaldırıldı (Ek Fotoğraflar)