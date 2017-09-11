Siirt'te Kimyasal Zehirlenme 30 Kişi Hastaneye Kaldırıldı (4) Vali Açıklama

Siirt'te Kimyasal Zehirlenme 30 Kişi Hastaneye Kaldırıldı (4) Vali Açıklama

Siirt'te Kimyasal Zehirlenme 30 Kişi Hastaneye Kaldırıldı (4) Vali Açıklama