Siirt'te Çocukların Arazide Bulup Köye Getirdiği Varilden Çıkan Gaz 40 Kişiyi Zehirledi

Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü'nde çocuklar, bugün akşam saatlerinde köyün dışında boş arazide buldukları bir varili köye getirdi.

VARİLİ AÇAR AÇMAZ FENALAŞTILAR

Köye getirilen varili kurcalayarak açan aralarında çocukların da bulunduğu 40 kişi fenalaşarak Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Olayın duyulmasının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri köye giderek incelemelerde bulundu. Bölgeye giden uzmanlar köyü tamamen boşaltarak, karantina altına aldı.

MADDENİN NE OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, ilk belirlemelere göre varilin içinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Zehirlenmeye neden olan madde ile ilgili araştırmalar devam ederken, zehirlnen 30 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SİİRT VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Siirt Valiliği, Aktaş köyünde bulunan varildeki sızıntıdan dolayı 23 çocuk ve 17 yetişkinin kimyasal maddeden etkilendiğini, hastaneye kaldırılan vatandaşların şu an için hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "11 Eylül 2017 günü 18.30 sıralarında ilimiz merkeze bağlı Aktaş köyünde, yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine, 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekipleri olay yerine intikal ettirilmiş olup, ilk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen bir varil içindeki sızıntıdan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin ve 23 çocuk, ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şuan için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Köyde diğer vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.