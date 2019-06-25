Siirt'te Kıbrıs gazilerine madalya

Siirt'te, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 15 gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Vali Ali Fuat Atik, Valilikte düzenlenen programda yaptığı konuşmada Kıbrıs Barış Harekatı'nda yapılan kahramanlığa bir şükran ifadesi olarak gönderilen madalya ve beratları, gazilere tevcih ettiklerini söyledi.

Kıbrıs'ın ikinci vatan toprağı olduğunu belirten Atik, şunları kaydetti:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda orada yaşayan soydaşlarımızın zulüm altında inlemesine Türkiye Cumhuriyeti olarak göz yummadık. Gittik orada da şehit verdik, toprakları da soydaşlarımıza vatan kıldık. Bizler bugün de aynı şekilde mazlum milletlere aynı şekilde fedakarlığımızı gösteriyoruz. Bugün Suriye'de Türk askeri oradaki zulmü bitirmek için var gücüyle mücadele ediyor. Buradaki gazilerimize orada yapmış oldukları hizmetlerden dolayı, oradaki soydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

KKTC'nin kadirşinaslık örneği göstererek gazileri madalya ile ödüllendirdiğini aktaran Atik, "Manevi değeri çok büyük. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah vatanımızı devletimizi ilelebet payidar kılsın." dedi.

Atik, konuşmasının ardından 15 gaziye madalya ve beratlarını verdi.

Törene, Garnizon Komutan Vekilli Albay Murat Güzelcan, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı.

Kaynak: AA