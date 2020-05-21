Siirt'te kentsel dönüşüm başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siirt'te kentsel dönüşüm başladı

SİİRT'te tarihi Ulu Cami'nin inanç turizmine kazandırılması amacıyla çevresindeki çarpık yapılaşmanın düzenlenmesi için kentsel dönüşüm çalışması başladı.

Siirt'te kentsel dönüşüm başladı
21.05.2020 08:51 | Son Güncelleme: 21.05.2020 08:52

SİİRT'te tarihi Ulu Cami'nin inanç turizmine kazandırılması amacıyla çevresindeki çarpık yapılaşmanın düzenlenmesi için kentsel dönüşüm çalışması başladı. AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, gecekonduların yıkılıp, yerlerine modern konutların inşa edileceğini söyledi.

Siirt'te, 12'nci yüzyılda Selçuklular döneminde inşa edilen Ulu Cami'nin inanç turizmine kazandırılması amacıyla çevresindeki çarpık yapılaşmanın düzenlenmesi için kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı. Cumhuriyet ve Karakol mahallelerinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, caminin çevresindeki gecekonduların yerine modern konutların inşa edileceğini bildirdi. 

Kentsel dönüşümün uygulandığı Cumhuriyet ve Karakol mahallelerindeki yapıların tehlike arz ettiğini söyleyen Ören, "Siirt'imizin en eski camisi olan Ulu Cami'nin etrafını açmak için girişimlerde bulunduk. Yaklaşık 4-5 yıldır bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy sayesinde buradaki taşınmazların çoğunu satın aldık ve yıkımına başladık. Tarihi Ulu Cami'nin etrafını açtıktan sonra gerek inanç turizmine ve gerekse ibadete daha ferah bir şekilde hizmet verecektir" dedi.GECEKONDULAR YIKILACAK, MODERN BİNALAR YAPILACAKKentsel dönüşümle birlikte yeni inşa edilecek konutlarla kentin çehresinin değişeceğini söyleyen Ören, şöyle konuştu: "Ulu Cami'nin etrafının yakılması ile beraber başladığımız kentsel dönüşüm projemiz tüm hızı ile devam edecektir. Bundan sonraki kalan binalarında ise Allah'ın izni ile kentsel dönüşüme tabi tutulacaktır. Çünkü buralar Siirt'in en eski mahalleridir ve burada bulunan evlerin depreme dayanıklı olmadığını herkes tarafından bilinmektedir. Allah göstermesin olası bir depremde burada ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Diğer yandan ise insanlar burada daha rahat ve ferah bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler. Kentsel dönüşüm sayesinde buralarda park alanları yeşil alanlar yapılacak ve bu proje bittiğinde ise Siirt'in en eski mahalleri değer kazanacak ve parmakla gösterilecektir." HAK SAHİPLERİ MAĞDUR EDİLMEYECEKKarakol Mahallesi'nde start alan kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerinin mağdur edilmeyeceğini aktaran Ören, "Burada tapuları olan vatandaşlarımız kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Kendileriyle anlaşma yoluna gidilecek ve hak ettikleri yani evlerinin değerleri hesaplanarak kendilerine verilecektir. Şu an ev sahipleri ile irtibat halindeyiz ve kendilerine yapılacak olan projeleri anlatarak kentsel dönüşüme destek olmalarını talep ediyoruz. Tapu sahipleri kentsel dönüşüm geleceği duyması ile beraber bizler ile irtibata geçmeye başladılar. Vatandaşlarımız yaşam standartları artacaktır ve daha güvenli evlerde yaşayacaklardır" dedi.SİİRT'TE İNANÇ TURİZMİ CANLANACAK

Selçuklular döneminde inşa edilen Ulu Cami'nin manevi değerinin yüksek olduğunu dikkat çeken Ören, "Ulu Camimiz bin yıl önce ilk onarım yapılmıştı. Onarımdan bugüne kadar camimiz çeşitli restorasyonlardan geçmiştir. Fakat en kapsamlı restorasyonlarımız 2006 ve 2016 yıllarında yapılmıştır. 2016 yılında yapılan restorasyonda camimizin orijinal taşları gün yüzüne çıkarılmıştır. Yapılan bu restorasyon çalışmasından sonra camimizin ziyaretçi sayısında büyük bir artış meydana geldi ve yurdun dört bir yanından insanlar buraya gelerek camimizi ziyaret ettiler. Bu kentsel dönüşüm sayesinde camimiz daha geniş bir alanda hizmet verecektir ve daha çok misafir ağırlayacaktır" diye konuştu.

FOTORAFLI


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor Haber
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Şiddetle kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Sırrı Süreyya Önder
Magazin Cem Yılmaz Sinan Özen Bergüzar Korel Burcu Esmersoy
Spor Neymar Şenol Güneş Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bakan Bursa Futbol Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Siirt'te kentsel dönüşüm başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 08:52:07. #1.14#
title