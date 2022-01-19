Siirt'te kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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Siirt'te kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Siirt'te kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

SİİRT (AA) - Siirt'te kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Öğle saatlerinde başlayan kar kentte etkisini artırdı. Yollar beyaza bürünürken sürücüler de araçlarını kardan temizledi.

15 Temmuz Meydanı'nda kar yağışını fırsat bilen gençler fotoğraf çektirdi, bazı aileler de çocuklarıyla kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Ekipler kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için çalışma başlattı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Siirt, kar, Güncel, Haber

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