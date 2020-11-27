Son Dakika | Siirt'te KGYS'de 396 kamera ile hizmet veriliyor
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Son Dakika | Siirt'te KGYS'de 396 kamera ile hizmet veriliyor

27.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:16

Son dakika haber... Siirt'te KGYS'de 396 kamera ile hizmet veriliyor Siirt'te Kent Güvenlik Yönetim Sisteminde 396 kamera ile 7 gün 24 çalışma esasına göre hizmet veriliyor.

Siirt'te KGYS'de 396 kamera ile hizmet veriliyor

SİİRT - Siirt'te Kent Güvenlik Yönetim Sisteminde 396 kamera ile 7 gün 24 çalışma esasına göre hizmet veriliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde 123 noktada 268'i sabit, 125'i hareketli, 3'ü de hakim tepelerde termal olmak üzere 396 KGYS kamerası bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "İlimizin trafik ve asayiş güvenliği, uyuşturucu ve tüm suç örgütleri ile mücadelede önleyici ve caydırıcı hizmetler sunan KGYS sayesinde şehrin önemli noktaları izlenerek kayıt altına alınabilmekte, aranan araçların tespit edilmesi ve yakalanması, kaynakların ve olayların entegre bir yazılımla yönetilmesi, kentte meydana gelecek olaylara ilişkin maddi delil oluşturulması sağlanmaktadır. Siirt il merkezinde 123 noktada 268 sabit, 125 hareketli, şehrin hakim tepelerinde de 3 termal kamera olmak üzere 396 KGYS kamerası mevcuttur. İl merkezi giriş ve çıkışlarında 6 adet Plaka Tanıma Sistemi noktası bulunmakta olup, bu noktalarda toplamda 19 PTS kamerası mevcuttur. 155 ihbar hattına gelen ihbarlar ivedi bir şekilde değerlendirilerek, bölgeye yakın KGYS kameralarının takibi yapılıp, olayların aydınlatılmasında koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelede çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

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Son Dakika | Siirt'te KGYS'de 396 kamera ile hizmet veriliyor
Son Dakika | Siirt'te KGYS'de 396 kamera ile hizmet veriliyor
Son Dakika | Siirt'te KGYS'de 396 kamera ile hizmet veriliyor
Son Dakika | Siirt'te KGYS'de 396 kamera ile hizmet veriliyor
Son Dakika | Siirt'te KGYS'de 396 kamera ile hizmet veriliyor
Son Dakika | Siirt'te KGYS'de 396 kamera ile hizmet veriliyor
Son Dakika | Siirt'te KGYS'de 396 kamera ile hizmet veriliyor
Son Dakika | Siirt'te KGYS'de 396 kamera ile hizmet veriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

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