Siirt'te kedi, köpek ve gelincikler kayıt altına alınacak

Siirt'te kedi, köpek ve gelincikler kayıt altına alınacak.

Siirt'te kedi, köpek ve gelincikler kayıt altına alınacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik Diyarbakır Bölge Veteriner Hekimler Odası ile protokol imzalandığı bildirildi.

Protokol gereği evcil hayvanların kimliklendirme ve kayıt işlemlerinin serbest veteriner hekim ile İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personelince yürütüleceği belirtilen açıklamada, 1 Ocak 2022'den itibaren kimliklendirilerek çip takılacak hayvanların sistem üzerinde kayıtları yapılarak takip edileceği kaydedildi.

Tüm kedi, köpek ve gelincik sahiplerinin hayvanlarını kayıt altına almaları için yetki verilen serbest veteriner hekim ya da bulundukları kuruma başvurmaları gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar yer aldı:

"Uygulama ile yeni doğan ev hayvanının doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde sahipleri tarafından başvurmaları gerekmektedir. Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen, aşı ve sahip değişikliği gibi bilgiler en geç 15 gün içinde kaydedilecek. Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilerek sahiplendirilmesi durumunda hayvanın sağlık karnesiyle sahiplendirme ve kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde sahibi durumu kuruma bildirecek. Resmi veteriner hekimler tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedilecektir. Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları sahiplenmek isterse başvurularını yine kuruma yapmalıdır. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm hastalıklar kayıt altına alınacaktır. Mikroçip uygulaması Bakanlığın bünyesinde çalışan veteriner hekimler veya onların gözetiminde veteriner tarafından yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz