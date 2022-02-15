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Siirt'te KDV indirimi denetimi yapıldı

AA, Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'te KDV indirimi denetimi yapıldı

Siirt'te temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle ekipler denetim gerçekleştirdi.

SİİRT (AA) - Siirt'te temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle ekipler denetim gerçekleştirdi.

Valilik öncülüğünde, Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki gıda tedarikçileri ve marketlerde düzenlemeye ilişkin fiyatları kontrol etti.

KDV indiriminin ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, etiket ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Zabıta Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Ticaret, Siirt, Güncel, Haberler

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