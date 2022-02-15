Siirt'te KDV indirimi denetimi yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle ekipler denetim gerçekleştirdi.

Valilik öncülüğünde, Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki gıda tedarikçileri ve marketlerde düzenlemeye ilişkin fiyatları kontrol etti.

KDV indiriminin ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, etiket ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.