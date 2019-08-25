Siirt'te kazara ateş alan tüfekle bir kişi ağır yaralandı
Siirt'in Baykan ilçesinde bir kişinin kazara yakınını tüfekle yaraladığı bildirildi.
Siirt'in Baykan ilçesinde bir kişinin kazara yakınını tüfekle yaraladığı bildirildi.
İddiaya göre, Atabağı beldesinde sumak toplamaya giden Faysal B. (21), kazara tüfeğinin ateş alması sonucu akrabası Burhan B'yi (17) vurdu.
Sırtından ve bacağından yaralanan Burhan B, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Burhan B'nin hayati tehlikesi devam ediyor.
Faysal B, gözaltına alındı.