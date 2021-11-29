Siirt'te kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Siirt'te kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaralandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Siirt'te kontrolden çıkan kamyonetin barakaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te kontrolden çıkan kamyonetin barakaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kasım Oğultay yönetimindeki 58 NH 606 plakalı kamyonet, yoğun sisin etkili olduğu merkez Doluharman köyü yakınlarında yoldan çıkarak bir barakaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan sürücü Oğultay, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt'te kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaralandı

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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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