Siirt'te kayganlaşan yolda araç devrildi: 5 yaralı - Haberler
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Siirt'te kayganlaşan yolda araç devrildi: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te kayganlaşan yolda araç devrildi: 5 yaralı Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1' i hamile 5 kişi yaralandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te kayganlaşan yolda araç devrildi: 5 yaralı

SİİRT - Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1' i hamile 5 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt-Eruh karayolu Akdoğmuş köyü mevkiinde kayganlaşan yolda meydana geldi.

56 AE 065 plakalı pikap minibüs sürücüsünün aşırı yağıştan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1'i hamile 5 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişinin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Yaralı vatandaş uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te kayganlaşan yolda araç devrildi: 5 yaralı

Siirt'te kayganlaşan yolda araç devrildi: 5 yaralı

Siirt'te kayganlaşan yolda araç devrildi: 5 yaralı

Siirt'te kayganlaşan yolda araç devrildi: 5 yaralı

Siirt'te kayganlaşan yolda araç devrildi: 5 yaralı

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