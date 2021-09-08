Siirt'te kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu

Siirt'in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki İsmet Işık, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu bulundu.

Siirt'in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki İsmet Işık, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu bulundu.

Ekindüzü köyündeki evinden 2 gün önce ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Işık'ın bulunması için jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının başlattığı arama çalışması sonuç verdi.

Ekipler Işık'ı köyden 1,5 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda buldu.

Işık sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz