Siirt'te kayalıktan düşen çocuk öldü
Siirt'in Eruh ilçesinde, kayalıktandan düşen Barış Aksu (12) hayatını kaybetti.
23.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:58
Siirt'in Eruh ilçesinde, kayalıktandan düşen Barış Aksu (12) hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, hayvan otlatmak için gittiği kırsalda kayalık alanda çiçek topladığı sırada dengesini kaybederek düşen Aksu, ağır yaralandı.
Çevredeki çobanların durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksu, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aksu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA