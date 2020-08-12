Siirt'te kayalıktan düşen çoban yaralandı
Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen çoban yaralandı.
12.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:02
Pervari ilçesinde hayvan otlatırken kayalıktan düşen çoban yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doğan köyündeki dağlık alanda hayvan otlatan Hamza Erçel (65) dengesini kaybederek kayalıktan düştü.
Kendisinden haber alamayan yakınlarının aramaları sonucu Erçel, hayvan otlattığı bölgenin yakınında bulundu.
Yaralanan ve bulunduğu yerden çıkarılan Erçel, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA