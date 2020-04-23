Siirt'te kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı Siirt'te küçükbaş hayvanları otlatırken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı.

Siirt'te küçükbaş hayvanları otlatırken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eruh ilçesi Gedikaşay köyü Sere mevkiinde meydana geldi. 11 yaşındaki Barış A., küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Barış A., ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İHA