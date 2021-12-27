Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı - Haberler
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Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı

Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'tin Baykan ve Eruh ilçelerinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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SİİRT (İHA) - Siirt'tin Baykan ve Eruh ilçelerinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eruh ve Baykan ilçelerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran vatandaşların keçileri kayalıklarda mahsur kaldı. Çobanların yardım istemesi üzerine her iki yere de AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu keçiler mahsur kaldıkları alandan alınarak sahiplerine teslim edildi. Ekipler, çobanları hayvanlarını riskli alanlarda otlatmamaları konusunda uyardı. - SİİRT

Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı

Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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