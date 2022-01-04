Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Haberler
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Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'in kayalıklarda mahsur kalan keçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

SİİRT (AA) - Siirt'in kayalıklarda mahsur kalan keçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Botan Vadisi Milli Parkı bölgesinde hayvanlarını otlatan çoban, yaklaşık 15 gün önce kaybolan keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti.

Kendi imkanlarıyla keçiyi kurtaramayan çoban, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD ekiplerine durumu bildirdi.

Ekipler, halat yardımıyla keçiyi kurtararak, sahibine teslim etti.

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri

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