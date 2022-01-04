Siirt'te kayalıklarda 14 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı - Haberler
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Siirt'te kayalıklarda 14 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te kayalıklarda 14 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı Siirt'te kayalıklarda 2 haftadır mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te kayalıklarda 14 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

SİİRT - Siirt'te kayalıklarda 2 haftadır mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Delikli Taş Deyr mevkisinde mahsur kalan keçiyi gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. 1 saat süren çalışmanın ardından keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Keçinin sahibi ekiplere teşekkür etti.

Siirt'te kayalıklarda 14 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

Siirt'te kayalıklarda 14 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

Siirt'te kayalıklarda 14 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

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İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri

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