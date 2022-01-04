Siirt'te kayalıklarda 14 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı
Siirt'te kayalıklarda 14 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı Siirt'te kayalıklarda 2 haftadır mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
SİİRT (İHA) - Siirt'te kayalıklarda 14 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı
SİİRT - Siirt'te kayalıklarda 2 haftadır mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Delikli Taş Deyr mevkisinde mahsur kalan keçiyi gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. 1 saat süren çalışmanın ardından keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Keçinin sahibi ekiplere teşekkür etti.