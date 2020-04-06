Siirt'te kavga eden gruba 7 bin 101 lira parası cezası kesildi Siirt'in Şirvan ilçesinde kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 bin 101 lira ceza kesildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 bin 101 lira ceza kesildi. Şirvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla getirilen tedbirlere uymayan 9 kişi hakkında cezai işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Jandarma bölgesinde kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 bin 101 lira ceza uygulandı. Sokağa çıkma yasağı ile maske takma kuralını ihlal eden 6 kişi ile 3 işletmeye de 5 bin 508 lira ceza verildi" denildi. - SİİRT Kaynak: İHA