Siirt'te kavga: 2'si ağır 6 yaralı
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Siirt'te kavga: 2'si ağır 6 yaralı

Siirt'te akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Siirt'te kavga: 2'si ağır 6 yaralı
21.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:26

Siirt'te akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kavga, Alan Mahallesi Muhammet Kıymaz Caddesi'nde akraba iki aile arasında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail, Mehmet Sabri, Nazım, Bahattin ve Seyfettin A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Bahattin ve Nazım A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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