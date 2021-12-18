Siirt'te 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 kişi tutuklandı - Haberler
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Siirt'te 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 kişi tutuklandı

Siirt'te 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te kasten adam öldürme suçundan gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te kasten adam öldürme suçundan gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Siirt valiliğinden yapılan açıklamada, 14 Aralık'ta merkez Bahçelievler Mahallesi Nuri Bayam Caddesi ile Edip Turhan Caddesinin kesiştiği bölgede silahlı saldırı sonucu yaralanan O.E.'nin zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; olayın şüphelileri olan 8 şahıs aynı gün gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilmiş, şüpheli şahıslardan 5'i tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır" denildi. - SİİRT

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