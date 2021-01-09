Siirt'te Kasımlı köyüne yol yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Siirt'te Kasımlı köyüne yol yapılıyor

09.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:20
Siirt'te Kasımlı köyüne yol yapılıyor

Siirt'in Şirvan ilçesinin Kasımlı köyünde 7 kilometrelik yol yapımı çalışmaları başlatıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinin Kasımlı köyünde 7 kilometrelik yol yapımı çalışmaları başlatıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, baraj suyu altında kalan Kasımlı köyünün yeni yerleşim alanına ulaşımın sağlanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, köylülerin talebi üzerine 7 kilometrelik standartlara uygun yol yapımına başlandığı, hava şartlarının iyi gitmesi durumunda çalışmaların 10 günde bitirileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Arda Turan Erol Bulut İsmail Kartal Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'te Kasımlı köyüne yol yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 09:20:50. #1.15#
title