Siirt'te karla mücadele ve sağlık ekipleri engelli çocuk için seferber oldu - Haberler
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Siirt'te karla mücadele ve sağlık ekipleri engelli çocuk için seferber oldu

AA, Fecri Barlık - Güncel
Siirt'te karla mücadele ve sağlık ekipleri engelli çocuk için seferber oldu

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 12 yaşındaki engelli çocuk, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 12 yaşındaki engelli çocuk, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan Ayvalıbağ köyünde yüksek ateş ve öksürük sonucu rahatsızlanan Berfin Karaca'nın yakınları, durumu 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresine bildirerek yardım talebinde bulundu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı.

Bu sayede köye ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, Karaca'ya ilk müdahaleyi yaptı.

Ekiplerin Pervari Devlet Hastanesine ulaştırdığı Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Pervari, Engelli, Siirt, 112, Güncel, Haber

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