SİİRT'TE KARDAN KAPANAN 41 KÖY YOLU AÇILDI - Haberler
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SİİRT'TE KARDAN KAPANAN 41 KÖY YOLU AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİİRT'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 41 köy yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

PERVARİ, SİİRT (DHA) - SİİRT'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 41 köy yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. Kapalı 4 köy ve 2 mezranın yolunu açma çalışmaları sürdürülüyor.

Siirt'te etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Şirvan ilçesine bağlı 29, Pervari ilçesine bağlı 12 köy yolu, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. 4 köy ve 2 mezra yolunu açma çalışmaları da devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yoğun kar yağışının Şirvan ve Pervari ilçelerinde etkili olduğunu belirtip, "Ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak yollarımızın açılmasını sağlamıştır. Öncelikli hedefimiz yollarda mahsur kalan sürücüler ve köylerde hastalanan vatandaşlarımızdır. Jandarma, UMKE ve sağlık ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde çalışarak gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz. Pervari ilçemizde 4 köy 2 mezranın yolu kapalı. Kapalı olan yollarımızda çalışmalar devam etmektedir ve gün içerisinde açılması hedeflenmektedir" dedi.

SİİRT'TE KARDAN KAPANAN 41 KÖY YOLU AÇILDI

SİİRT'TE KARDAN KAPANAN 41 KÖY YOLU AÇILDI

SİİRT'TE KARDAN KAPANAN 41 KÖY YOLU AÇILDI

SİİRT'TE KARDAN KAPANAN 41 KÖY YOLU AÇILDI

SİİRT'TE KARDAN KAPANAN 41 KÖY YOLU AÇILDI

SİİRT'TE KARDAN KAPANAN 41 KÖY YOLU AÇILDI

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