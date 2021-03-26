Siirt'te kardan kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışının ardından kapanan 3 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışının ardından kapanan 3 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.
İlçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla yağan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle ilçeye bağlı Cevizlik, Nallıkaya ve Oya köyü yolları ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Karayolları Siirt 94. Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu yollarda yeniden ulaşım sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık