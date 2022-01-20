Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı - Haberler
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Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldıSİİRT Siirt'te dünden geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan yolcu minibüsü iş makinasına bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

SİİRT Siirt'te dünden geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan yolcu minibüsü iş makinasına bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.

Siirt'ten Şirvan'a memurları taşıyan yolcu minibüsü etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Haber verilmesiyle iş makinaları mahsur kalan yolcu minibüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Yolcu minibüsü iş makinasına bağlanan halatla mahsur kaldığı yerden çıkartıldı. Yolcular, ekiplere teşekkür etti.

Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri

Siirt, kar, 3. Sayfa, Haber

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