Siirt'te karda mahsur kalan minibüsteki 12 kişi kurtarıldı - Haberler
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Siirt'te karda mahsur kalan minibüsteki 12 kişi kurtarıldı

Siirt'te karda mahsur kalan minibüsteki 12 kişi kurtarıldı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan minibüsteki 1'i çocuk 12 kişi kurtarıldı.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan minibüsteki 1'i çocuk 12 kişi kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam Pervari ilçe merkezinden Yapraktepe köyüne seyir halinde olan, 1'i çocuk 12 kişinin bulunduğu minibüs, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Köy yakınlarında kara saplanan minibüsün kurtarılması için bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çabaları sonucu yol ulaşıma açılarak mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

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