Siirt'te karda mahsur kalan korucular kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te karda mahsur kalan korucular kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te karda mahsur kalan korucular kurtarıldı Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalar aralıksız devam ediyor.

SİİRT (İHA) - Siirt'te karda mahsur kalan korucular kurtarıldı

SİİRT - Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda görevden dönüp karda mahsur kalan Güvenlik Köy Korucuları ekipler tarafından kurtarıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde görevden dönen Güvenlik Köy Korucuları, karda mahsur kaldı. İlçe Kaymakamlığından yardım istenilmesi üzerine iş makinaları yol açma çalışması başlattı. Yolun ulaşıma açılmasıyla görevden dönen korucular kurtarıldı.

Şirvan köy yollarında karla mücadele çalışmasının devam ettiğini ve şuan itibariyle kapalı köy yolunun bulunmadığının dile getiren Kaymakamı Recep Hasar, yola çıkacak sürücülerin mutlaka kış lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Şu an itibariyle kapalı olan köy yollarının bulunmadığın belirten Kaymakam Hasar, "Bazı köylerimizde kar yağışı devam ediyor. Bu bölgelerde acil durumda ise ekipler hazır bekletilmektedir. Önceliğimiz hasta ve yollarda mahsur kalan araçlardır. Bu kapsamda Elmadalı köyünde görevden dönen bir korucu timini kurtararak köylerine sağ salim ulaştırılmıştır. Karla mücadele çalışmaları aralıksız devam etmektedir" dedi.

Siirt'te karda mahsur kalan korucular kurtarıldı

Siirt'te karda mahsur kalan korucular kurtarıldı

Siirt'te karda mahsur kalan korucular kurtarıldı

Kayıp çiftçiyle ilgili incelemelerden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi

Kayıp çiftçiyle ilgili incelemelerden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi

 Doktora kafa atan saldırgandan pes dedirten savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kızdım

Doktora kafa atan saldırgandan pes dedirten savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kızdım

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title