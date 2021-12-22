SİİRT (İHA) - Siirt'te karda mahsur kalan korucular kurtarıldı

SİİRT - Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda görevden dönüp karda mahsur kalan Güvenlik Köy Korucuları ekipler tarafından kurtarıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde görevden dönen Güvenlik Köy Korucuları, karda mahsur kaldı. İlçe Kaymakamlığından yardım istenilmesi üzerine iş makinaları yol açma çalışması başlattı. Yolun ulaşıma açılmasıyla görevden dönen korucular kurtarıldı.

Şirvan köy yollarında karla mücadele çalışmasının devam ettiğini ve şuan itibariyle kapalı köy yolunun bulunmadığının dile getiren Kaymakamı Recep Hasar, yola çıkacak sürücülerin mutlaka kış lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Şu an itibariyle kapalı olan köy yollarının bulunmadığın belirten Kaymakam Hasar, "Bazı köylerimizde kar yağışı devam ediyor. Bu bölgelerde acil durumda ise ekipler hazır bekletilmektedir. Önceliğimiz hasta ve yollarda mahsur kalan araçlardır. Bu kapsamda Elmadalı köyünde görevden dönen bir korucu timini kurtararak köylerine sağ salim ulaştırılmıştır. Karla mücadele çalışmaları aralıksız devam etmektedir" dedi.