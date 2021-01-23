Siirt'te karda mahsur kalan hasta kurtarıldı
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Siirt'te karda mahsur kalan hasta kurtarıldı

23.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:11
Siirt'te karda mahsur kalan hasta kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışından kapanan 12 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma açıldı, mahsur kalan hasta kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışından kapanan 12 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma açıldı, mahsur kalan hasta kurtarıldı.

Şirvan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Kar ve tipiden dolayı kapanan 12 köy ve 3 mezranın yolu ekiplerin çabaları sonucu ulaşıma açıldı.

Yamaçlı köyünde ise sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı çeken 32 yaşındaki hasta, 3 saatlik çabanın ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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