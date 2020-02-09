Siirt'te karda mahsur kalan araç traktör yardımıyla kurtuldu
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Siirt'te karda mahsur kalan araç traktör yardımıyla kurtuldu

Siirt'in Eruh ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç, traktör yardımıyla kurtarıldı.

09.02.2020 03:11 | Son Güncelleme: 09.02.2020 03:11
Siirt'te karda mahsur kalan araç traktör yardımıyla kurtuldu

'in ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç, traktör yardımıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Eruh'tan Cintepe köyüne gitmek isteyen ve içinde 4 kişinin bulunduğu araç, kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan vatandaşlar yakınlarından yardım istedi. Traktörün gelmesiyle halat bağlanan araç, traktör yardımıyla çekilerek kurtarıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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