Siirt'te karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

21.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:00

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde araçları kara saplanan 8 kişi kurtarıldı.

Şirvan ilçesi Cevizlik ile Pervari'nin Geçittepe mevkisinde 8 kişinin bulunduğu iki aracın karda mahsur kaldığı ihbarı üzerine yola çıkan Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, 1 saat süren çalışma sonucunda yolları ulaşıma açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ise kar nedeniyle kapanan 9 köy yolunu ulaşıma açtıklarını söyledi.

Kaynak: AA