Siirt'te karda mahsur kalan 2 hasta kurtarıldı - Haberler
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Siirt'te karda mahsur kalan 2 hasta kurtarıldı

Siirt'te karda mahsur kalan 2 hasta kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler ve Yapraktepe köyünde hasta iki vatandaş, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ve 112 acil servis çalışanları tarafından kurtarıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler ve Yapraktepe köyünde hasta iki vatandaş, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ve 112 acil servis çalışanları tarafından kurtarıldı.

Siirt ve ilçelerinde etkili olan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler ve Yapraktepe köyünde hasta ihbarı alan ekipler harekete geçti. Köy yollarının yağan aşırı kardan ötürü kapandığını ve bu sebepten dolayı hastaları İlçe merkezine getiremedikleri ihbarını alan ekipler yolun açılmasını sağlayarak, hasta Songül Erten (17) ve Halil İlhan (45)'ı 112 acil servis ekiplerine teslim ederek, tedavi altına alındılar.

Karla mücadele çalışmalarının Vali Osman Hacıbektaşoğlu koordinasyonunda gerçekleştiğini belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Kapanan köy yollarımızın açılmasının yanı sıra hasta kurtarma çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir. 112 acil servis ekipleri ile beraber koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Önceliğimiz köylerde rahatsızlanan hastalarımızdır" dedi. - SİİRT

Siirt'te karda mahsur kalan 2 hasta kurtarıldı

Siirt'te karda mahsur kalan 2 hasta kurtarıldı

Siirt'te karda mahsur kalan 2 hasta kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Pervari, Siirt, 112, 3. Sayfa, Haber

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