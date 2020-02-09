Siirt'te karda kayan araç kaldırıma çarparak durabildi
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Siirt'te karda kayan araç kaldırıma çarparak durabildi

Siirt kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi.

09.02.2020 03:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 03:12
Siirt'te karda kayan araç kaldırıma çarparak durabildi

kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi. Yolun boş olması olası bir kazayı önledi.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Cengiz Topel Caddesi sitesinde karlı kaplı yolda ilerleyen aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi. Yolun boş olması olası bir faciayı önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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