Siirt'te, karda kalan minibüs ve 8 kişi kurtarıldı

SİİRT'in Şirvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elmadalı köyü yakınında içindeki 8 kişi ile yolda mahsur kalan minibüs, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elmadalı köyü yakınında içindeki 8 kişi ile yolda mahsur kalan minibüs, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyü yakınında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir yolcu minibüsü, içindeki 8 kişi ile birlikte mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmayla içindeki 8 kişi ile birlikte minibüsü mahsur kaldığı yerden çıkardı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, kapalı olan 18 köy yolunun ulaşıma açıldığını belirterek, "4 köy yolunda ise çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Pervari ve Şirvan ilçeleri kırsalında kar yağışı sürüyor. Dün gece yağan kardan dolayı yüksek rakımlı Geçittepe yolu ulaşıma kapandı. Şirvan'da kapanan 18 köyün büyük kısmı açıldı. Halen 4 köy yolu ulaşıma kapalı. Ekiplerimiz yoğun mücadele sürdürüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK