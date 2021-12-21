Karda donma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kamyonetle mahsur kalan ve donma tehlikesi yaşayan 3 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yamaçlı köyü mevkisinde 3 kişinin bulunduğu kamyonet, kar yağışı ve tipi nedeniyle şarampolde mahsur kaldı. Durumu haber alan Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, İl Özel İdaresiyle iletişime geçerek donma tehlikesi geçiren vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatılmasını sağladı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu açarak mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.