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Siirt'te karda araçlar ekipler tarafından kurtarıldı

Siirt'te karda araçlar ekipler tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Siirt'in Şirvan ilçesi Cevizlik karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

SİİRT (İHA) - Siirt'in Şirvan ilçesi Cevizlik karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Şirvan-Cevizlik karayolunda hasta taşıyan 1 ambulans, öğretmen servis aracı ve köylülere ait 3 araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, uzun bir beklemeden sonra Karayolları 94. Şube Şefliği karla mücadele ekiplerince kurtarılarak yollarına devam etti.

Şirvan İlçe Kaymakamı Recep Hasar, Şirvan'a bağlı köy istikametine gidecek olan sürücülerin kış lastiği veya zincirsiz yola çıkmamalarını gerektiği konusunda uyardı.

Siirt'te karda araçlar ekipler tarafından kurtarıldı

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